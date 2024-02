Brand in schwedischem Wasserpark: Ein Toter

Aus den Trümmern eines Anfang der Woche abgebrannten Wasserparks in Schweden ist eine Leiche geborgen worden. Das teilte die Polizei in Göteborg am Freitag mit. Es war zunächst nicht klar, ob es sich dabei um den seit Ausbruch des Feuers vermissten Mann handelte.

Am Montag war in dem neuen, noch nicht eröffneten Wasserpark "Oceana" ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben des Rettungsdienstes nahm der Brand seinen Anfang in einer Wasserrutsche, später stand das gesamte Gebäude auf dem Gelände des großen Göteborger Vergnügungsparks Liseberg in Flammen. Insgesamt wurden 22 Personen bei dem Brand leicht verletzt, und ein Mann wurde vermisst.

A water park in Gothenburg Sweden exploded today! The name of the park is Liseberg Oceana Vattenvärld.



A friend of mine who witnessed the explosion tells me, "We were staring at the fire trough our windows when the building exploded and everything shook"