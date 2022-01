Brasilien: Corona-Pandemie statt Karneval

Corona-Infektionszahlen steigen in Brasilien auf höchsten Wert seit September.

Wegen der Corona-Pandemie ist der Straßenkarneval in Brasiliens bevölkerungsreichster Stadt São Paulo abgesagt worden. Bürgermeister Ricardo Nunes verwies am Donnerstag zur Begründung auf die wieder angestiegenen Infektionszahlen in der Zwölf-Millionen-Einwohner-Stadt. Zuvor war bereits der Straßenkarneval von Rio de Janeiro gestrichen worden.

Straßenkarneval in São Paulo

Wie in Rio soll es auch in São Paulo aber möglichst den Wettbewerb der Samba-Schulen geben. Absprachen dazu würden in den kommenden Tagen getroffen, kündigte der Bürgermeister an. Der Wettkampf der Samba-Schulen ist leichter zu kontrollieren als der Straßenkarneval, bei dem traditionell in sogenannten "blocos" Tausende von Teilnehmern ihren jeweiligen Musikgruppen folgen. Für den Straßenkarneval in São Paulo waren in diesem Jahr 700 "blocos" angemeldet.

620.000 Corona-Tote

Brasilien ist mit fast 620.000 Corona-Toten nach den USA das Land mit der zweithöchsten Zahl an Todesfällen durch die Pandemie weltweit. Zuletzt stieg die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit mehr als 27.000 auf den höchsten Wert seit September.