Brisanter UFO-Bericht: 'Völlig unerklärlich'

Beweise für außerirdische Aktivitäten auf unserem Planeten gebe es nicht, heißt es in dem Bericht. Ausschließen können es die Analysten aber auch nicht.

Wohl niemand lacht jetzt mehr über UFOs oder kleine grüne Männchen -nach der Veröffentlichung des größten US-Reports über unbekannte Flugobjekte aller Zeiten.



Analysten des Pentagons, des FBI und der Geheimdienste haben 144 Begegnungen der unheimlichen Art studiert -und in 143 Fällen keine Ahnung, was hier vor sich geht.



Der Bericht wurde in Auftrag gegeben, nachdem in den letzten Jahren spektakuläre Videos des US-Militärs öffentlich wurden.