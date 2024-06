Briten-Paar kauft sich ganzes Dorf in Frankreich

Ein Paar aus Großbritannien verkaufte erst das eigene Haus und erwarb dann mit dem Geld ein ganzes Dorf in Frankreich.

Das scheint ein gutes Tauschgeschäft gewesen zu sein.

"Gefangen im Hamsterrad"

Das Ehepaar Murphy aus Großbritannien verkaufte sein Wohnhaus und gönnte sich als Ersatz einfach ein ganzes Dorf in Frankreich. Liz (47) und David (55) hatten genug von ihrem eingesessen Leben und nahmen radikale Änderungen vor. "Wir waren in einem Hamsterrad gefangen", sagten sie.

© screenshot/tripadvisor

Das neue Domizil der Auswanderer

Verkauften eine Doppelhaushälfte

Dem "Mirror" erzählten die beiden ihre Geschichte: "Wir verbrachten die Zeit nicht mit den Kindern und beschlossen, dass wir etwas tun müssen, um unser Leben zu ändern." Für umgerechnet rund 455.000 Euro verkauften die Murphys ihre Doppelhaushälfte in der Nähe der englischen Stadt Manchester und gingen kurzerhand in den Südwesten Frankreichs.

Glücklich in Frankreich

In Frankreich kauften die beiden dann nicht nur ein neues Haus, sondern kurzerhand einfach auch das ganze Dorf "Lac De Maison" nahe der Ortschaft Poitou-Charentes. Zu dem verschlafenen Örtchen gehören sechs 400 Jahre alte Häuser, zwei Scheunen und drei Hektar Land. Vor allem: Die beiden sind glücklich mit ihrem neuen Leben. "Wir haben das Leben in England zwar auch geliebt, aber wir bereuen es nicht, hierhergezogen zu sein, und haben auch nicht vor, zurückzuziehen", sagten sie. "Wir haben viel zu tun, wir sind in diesem Sommer fast ausgebucht, und selbst in der ruhigen Jahreszeit hatten wir an den meisten Wochenenden noch Gäste, so die Murphys. "Die Renovierungsarbeiten sind immer noch nicht abgeschlossen, aber wir sind fast fertig."