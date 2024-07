Britischer Armeechef warnt vor Krieg mit Putin - in nur drei Jahren

Die britische Armee müsse ihre Schlagkraft bis 2027 verdoppeln.

General Sir Roly Walker, der neue Chef des britischen Generalstabs, warnt eindringlich vor einem Krieg gegen Russland. Ein solcher könnte bereits in drei Jahren beginnen – die britische Armee müsse die Schlagkraft deshalb bis 2027 verdoppeln und bis 2030 sogar verdreifachen.

Russland werde unabhängig vom Ausgang des Ukraine-Krieges eine „sehr, sehr gefährliche Bedrohung darstellen, so Walker. Der Armeechef warnt davor, dass Putin Vergeltungsmaßnahmen gegen den Westen ergreifen könnte. „Es spielt keine Rolle, wie der Krieg endet. Moskau wird wahrscheinlich objektiv geschwächt daraus hervorgehen, bleibt aber sehr gefährlich und könnte Rache für unsere Unterstützung der Ukraine suchen“, so Walker in einer Rede.

© Getty

"Achse des Umbruchs"

Gleichzeitig warnt der britische Armeechef auch vor einer „Achse des Umbruchs“ zwischen China und dem Iran, die zunehmend Druck auf den Westen ausüben werde. China könnte in den kommenden Jahren Taiwan angreifen und der Iran könnte nach der Atomwaffe greifen. Der Westen muss deshalb in der Lage sein, mehrere Krisen parallel zu meistern.

Walker betont allerdings, dass ein neuer Krieg durch Abschreckung vermieden werden könnte. Der Armeechef fordert deshalb eine Modernisierung der Armee – auch durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz. „Wenn wir mit alten Ideen kämpfen, verlieren wir wahrscheinlich“