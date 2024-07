UN-Sicherheitsrat: Kneissl spricht für Putin über Ukraine-Krieg

Die frühere Außenministerin Karin Kneissl spricht heute für Putin vor dem UN-Sicherheitsrat.

"Bedrohungen des internationalen Friedens und der Sicherheit", lautet das Thema der heutigen Sitzung des UN-Sicherheitsrats in New York. Russland, das derzeit den Vorsitz des Gremiums hat, lud hierfür Karin Kneissl, die früher auf einem FPÖ-Ticket Außenministerin war, als "Expertin". Unter anderem soll über westliche Waffen für die Ukraine diskutiert werden.

© UN-Sicherheitsrat

Das Außenministerium zeigte sich über Kneissls Auftritt in New York weniger erfreut. "Es scheint, dass auch in Russland das Sommerloch angekommen ist. Anders ist es nicht zu erklären, dass ein Dauergast auf Russia Today als sogenannte 'Expertin' vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen spricht", so eine Sprecherin des Außen-Ressorts gegenüber oe24.

© APA/ROLAND SCHLAGER

Kneissl übernahm - trotz des ukrainischen Angriffskriegs auf die Ukraine - eine leitende Funktion am GORKI-Institut (Geopolitical Observatory for Russia’s Key Issues) an der Universität in St. Petersburg. In der Vergangenheit fiel sie durch zahlreiche pro-russische Wortmeldungen auf, bezeichnete Putin etwa als "Gentleman".