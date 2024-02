Buch enthüllt Zoff zwischen Trump und First Lady

Die Autorin Katie Rogers veröffentlich in ihrem neuen Buch „American Woman: The Transformation of the Modern First Lady, from Hillary Clinton to Jill Biden“ brisante Infos.

Die Ex-First Lady Melania Trump arbeitet unter anderem lieber im "Home Office" - in ihrer Zeit im Weißen Haus, zwischen 2017 und 2021, war nur zweimal in ihrem Büro im Ostflügel. Ehemalige Mitarbeiter erzählen im Buch, dass Melania nur zu zwei Anlässen betreten hat - für eine Konferenz und weil sie den Stab "überraschen" wollte. Die Mitarbeiter verwendeten das Büro der ehemaligen First Lady als eine Art "Swag-Raum" für Geschenke wie zum Beispiel Schlüsselanhänger, Salz- und Pfefferstreuer aber auch sehr kurios: Babyrasseln! Der heftigste Krach zwischen Melania Trump und ihrem Mann In ihrer Rolle als First Lady ist Melania jedoch nie ganz angekommen. Bei ihrer einzigen Initiative "Be Best", weiß man bis heute nicht, was das Ziel war. Auch ihr größter politischer Auftritt wurde zum Flop. Trump und seine Gattin haben die Mexiko-Grenze besucht, als Migranten-Kids von ihren Eltern getrennt worden sind - der Fauxpas bei dem Auftritt: Melania trug einen Parka mit der Aufschrift "Das ist mir wirklich egal, oder?". Wie die Autorin Katie Rogers in ihrem Buch schreibt, habe sie dann Donald Trump heftig angebrüllt - jedoch nicht wegen ihrer fragwürdigen Kleidung, sondern weil die Ex-First-Lady mit den Medien gesprochen hat. Melania und Ivanka Trump - kein "Dreamteam" Auch über einen Dauer-Streit zwischen Ivanka Trump und Melania, ist im Buch zu lesen. Weil Melania zu Beginn nicht im Weißen Haus gewesen ist, festigte Ivanka gemeinsam mit ihrem Gatten Jared Kushner die Machtposition als Beraterin im Oval Office - Melania zeigte sich darüber nicht besonders erfreut.