Die steigenden Infektionszahlen sorgen nun auch bei der deutschen Regierung für Alarmstimmung. Jetzt werden die Regeln verschärft.

Am Dienstag berieten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die einzelnen Ministerpräsidenten über neue Corona-Regeln in Deutschland. Aufgrund der steigenden Infektionszahlen müssen nun auch hier die Maßnahmen verschärft werden, um einen erneuten Lockdown zu verhindern.

Daher werden Reisen, private Feiern und die Gastronomie stark eingeschränkt. Neben Reisewarnungen und dringendem Abraten von Feierlichkeiten im privaten Kreis, wird nun auch ein Bußgeld für Registrierungssünder eingeführt. Denn anders als in Österreich gilt in Deutschland bereits landesweit die Registrierungspflicht in der Gastronomie. Doch immer wieder kommt es dazu, dass Gäste falsche Daten in den Gastronomiebetrieben hinterlassen. Hier wird nun ein Bußgeld von mindestens 50 Euro fällig, die der Betreiber der Gastronomie oder des Betriebs zu zahlen hat. Zudem wird im Hinblick auf den Winter nun vermehrt auf ausreichendes Durchlüften von geschlossenen Räumen gelegt.

In Gebieten mit 35 Infektionsfällen pro 100.000 Einwohner innerhalb von einer Woche werden Feiern in öffentlichen oder angemieteten Räumen auf maximal 50 Teilnehmer beschränkt. In Regionen mit 50 Fällen pro 100.000 Einwohner sogar auf 25 Fällen beschränkt.