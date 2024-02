Coca-Cola mit neuer Sorte: Jetzt wird's würzig!

Nächste Woche präsentiert Coca-Cola mit "Spiced" sein brandneues Produkt

Nach drei Jahren wartet der US-Konzern Coca-Cola endlich mit einer neuen Produktlinie auf. Der Name "Spiced" ist laut Marketing-Vizepräsidentin Sue Lynne Cha Programm: "Den ikonischen Coca-Cola-Geschmack haben wir jetzt mit explosiven Himbeer- und Gewürzaromen aufgepeppt!" Damit will man am hart umkämpften Getränkemarkt wieder konkurrenzfähiger werden.

Vorerst nur in Amerika erhältlich

Die brandneue Variante, die es sowohl mit Zucker als auch zuckerfrei geben wird, soll am 19.2. eingeführt werden. Allerdings: "Spiced" wird vorerst nur in den USA und Kanada erhältlich sein, Coca-Cola-Fans müssen sich hierzulande also vorerst noch gedulden.

Rot-weiß-rote Limited Edition

Damit die Österreicherinnen und Österreicher aber nicht ganz leer ausgehen, wird es schon bald eine Limited Edition der klassischen, etablierten Sorten geben.