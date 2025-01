Computer-Ausfälle an deutschen Flughäfen

Die Computersysteme der Bundespolizei sind ausgefallen.

Am Freitag gab es an deutschen Flughäfen bundesweit Computer-Ausfälle. Von den massiven Technik-Probleme sind die Systeme betroffen, die die Bundespolizei bei der Kontrolle von Einreisen nutzen. "Unsere Kollegen müssen vieles händisch machen, was vorher das System gemacht hat. Aktuell kriegen wir es noch gewuppt", sagt ein Polizeisprecher gegenüber "Bild".

Laut "WDR" haben sich im Sicherheitsbereich des Airports in Düsseldorf lange Schlangen gebildet. Passagiere warten teilweise seit zwei Stunden. Derzeit sei es dort nicht möglich, aus dem Nicht-Schengen-Raum nach Deutschland einzureisen, teilte der Flughafen dem Sender mit.