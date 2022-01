Corona-Alarm vor Olympia

Erste Ausfälle im Austro-Olympiateam. Bangen um Anreise für Gold-Hoffnung.

Willingen/Peking. Die Sport-Nation zittert: Sara Marita Kramer (20), Gold-Hoffnung im Skispringen, ist positiv auf Corona getestet. Am Samstag gewann die Weltcup-Führende noch in Willingen (D.) das erste Springen, dann kam das Schock-Ergebnis. Kramer kämpft dennoch weiter mit aller Kraft um ihre Olympia-Teilnahme.



Nächster Flug? Jetzt beginnt der Wettlauf gegen die Zeit: Am Sonntag setzte sich Kramer ins Auto Richtung Heimat. Sie wollte sofort bei Ankunft einen weiteren Test abgeben. Vier ­negative Proben (an vier ­Tagen) braucht sie, um nach Peking reisen zu dürfen. Der heutige Flug wurde gestrichen, das neue Ziel: Take-off am Mittwoch.



Lesen Sie den ganzen Artikel mit Ihrem oe24plus-Abo!