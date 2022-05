Nach drei Monate im Amt tritt CSU-Generalsekretär Stephan Mayer mit sofortiger Wirkung zurück.

München. In Deutschland ist CSU-Generalsekretär Stephan Mayer nach nur kurzer Amtszeit zurückgetreten. "Aus gesundheitlichen Gründen habe ich heute den Parteivorsitzenden der CSU gebeten, mich von meiner Aufgabe als Generalsekretär zu entbinden", hieß es am Dienstag in einer von der CSU verbreiteten Erklärung Mayers. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.