Darum sollen Astronauten in All nicht masturbieren

Ein NASA-Ingenieur verriet in einem Podcast, dass Astronauten in der Schwerelosigkeit nicht masturbieren sollen.

USA. Ein NASA-Wissenschaftler sprach in einem Podcast von US-Kult-Talker Conan O’Brien mit dem Titel "Space Porn" unter anderem über Selbstbefriedigung im All. Zumindest, wenn es nach der US-Raumfahrtbehörde geht, sollen Astronauten in der Schwerelosigkeit nicht masturbieren, verriet der lediglich Smythe genannte NASA-Ingenieur in der Folge des Podcasts.

Smythe verneinte die Frage, ob er schon einmal Pornos zur ISS geschickt habe, vehement. Er erklärt: "Drei Astronautinnen könnten von demselben Mann geschwängert werden. Es findet seinen Weg", sagt er über in der Schwerelosigkeit herumfliegendes Sperma.

Laut "New York Post", soll die Wissenschaftlerin Irina Ogneva bereits 2019 männliche Kosmonauten vor dem All-Antritt gebeten haben, Spermaproben zur Verfügung zu stellen. "Aber das wollte keiner", wird die Russin zitiert.