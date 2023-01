× Darum trägt Putin Schummel-Schuhe

Der russische Kriegs-Herr hadert offenbar mit seiner Körpergröße.

Wladimir Putin will Russland wieder zu alter Größe führen und setzt sich dazu auch bei Fototerminen stets in Szene. Dabei steht der russische Kriegsherr aber regelmäßig vor einem Problem, das er nicht so einfach beheben kann – seine Körpergröße!

Der Kreml-Chef ist gerade einmal 1,70 Meter groß und damit deutlich kleiner als der durchschnittliche Mann. Bei Gruppenfotos müssen die Leute deshalb auch so positioniert werden, dass niemand den großen Staatschef überragt.

© APA/AFP/SPUTNIK/Maksim MISHIN ×

Zusätzlich misst Putin aber auch selbst nach und trägt bei wichtigen Terminen gerne High Heels mit großen Absätzen. So auch bei einem Universitätsbesuch in Moskau zu Beginn dieser Woche. Im Gruppenfoto sieht man deutlich, wie Putin seine Schummel-Schuhe trägt.