Das hat Nostradamus für das Jahr 2025 prophezeit

Die 500 Jahre alten Prophezeiungen von Nostradamus für 2025 umfassen Kriege und Naturkatastrophen, aber auch technologischen sowie wissenschaftlichen Fortschritt.

Das Jahr 2024 befindet sich auf der Zielgeraden und die Welt befindet sich inmitten zahlreicher Krisen, die Kriege, den Klimawandel und die Wirtschaft betreffen. Viele fragen sich da zurecht, was die Zukunft bringen wird. Einen vermeintlichen Blick dorthin könnte der französische Seher Nostradamus geworfen haben - was sagte er einst für 2025 voraus? In seinen berühmten zwischen 1555 und 1558 veröffentlichten "Centurien beschreibt er eine Zukunft voller Konflikte, Naturkatastrophen und gesellschaftlicher Umbrüche, wie "Merkur" berichtete. Seine dunklen Vorhersagen, die oft als Ratgeber dienen, dürften einen besorgniserregenden Blick auf das kommende Jahr werfen.

Nostradamus spricht von einem großen Krieg, der im Westen beginnt und jahrelang andauern wird. Dies könnte auf die anhaltende Situation in der Ukraine hinweisen. Doch auch Hoffnung ist in seinen Versen enthalten: So soll ein "weißer Vogel" den Frieden bringen - Donald Trump vielleicht? In Bezug auf den Klimawandel warnte Nostradamus vor steigenden Wasserständen und Überschwemmungen, wie sie etwa 2024 in Spanien auftraten. "Die drei großen Flüsse werden ihr Weinen bringen", schreibt er, eine mögliche Andeutung auf Extremwetterereignisse.

Doch Nostradamus Visionen beschränken sich nicht nur auf Katastrophen. Er prophezeit auch wissenschaftlichen Fortschritt, insbesondere in der Technologie. Der "Aufstieg des Wissens" könnte auf Entwicklungen wie Künstliche Intelligenz und Entdeckungen im Weltraum hinweisen. Dennoch bleibt die geopolitische Lage allgegenwärtig - und angespannt: Ein "Streit zwischen zwei Brüdern", der die Weltwirtschaft erschüttern soll, könnte auf die zunehmenden Handelsscharmützel zwischen den USA und China anspielen. Die Welt darf jedenfalls gespannt sein, ob und in welchem Maße die Prophezeiungen eintreten werden.