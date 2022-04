Das ist der gruseligste Lehrer der Welt

Sylvain Hélaine ließ sich sogar seine Zunge und Augen tätowieren.

Sylvain Hélaine ist Frankreichs meist tätowierter Mann. Fast 60.000 Euro hat der 36-Jährige investiert, um sich von Kopf bis Fuß tätowieren zu lassen. Auf Instagram folgen dem Franzosen, der unter dem Namen "Freaky Hoody" bekannt ist, 91.000 Follower.

© AFP ×

Hélaines Beruf überrascht jedoch im ersten Moment. Der 36-Jährige ist nämlich Volksschullehrer und unterrichtet seit 10 Jahre Kinder in Nordfrankreich und England. Von seinem Aussehen würden die Kinder profitieren, so Hélaine: "Die Kinder lernen, tolerant gegenüber anderen zu sein.“ Die Schüler geben ihm recht: "Niemand sollte ihn wegen seines Aussehens verurteilen", so die neunjährige Gayane zur Agentur AFP. "Nur seine Augen sind unheimlich - er selbst ist sehr nett."

© AFP ×

„Freaky Hoody“ will sich auch weiterhin tätowieren lassen. Gleichzeitig warnt er aber davor, sich wie er das Auge tätowieren zu lassen. „Es war die reinste Tortur. Man hält die Augen offen und spürt, wie die Nadel in das Weiße sticht"