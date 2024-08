DAS ist Mc Donald's größter Burger aller Zeiten

Die Ankündigung erfolgte erstmals auf der Investorenversammlung im Dezember 2023, als Reaktion auf die Kundennachfrage nach größeren, herzhaften und preiswerten Burgern.

Der Big Arch wurde zunächst in ausgewählten Ländern getestet und ist jetzt in Ländern wie Kanada und Portugal erhältlich. Der Burger besteht aus zwei Viertelpfund-Patties aus 100 % kanadischem Rindfleisch, drei Scheiben Käse, knusprigen Zwiebeln, Gurken, Salat und einer neuen, würzigen Sauce. In Kanada kostet eine Big Arch-Mahlzeit mit Getränk und Pommes etwa 12,59 US-Dollar (ca. 9 US-Dollar in den USA).

Obwohl der Big Arch in den USA noch nicht verfügbar ist, plant McDonald's, aus den Testläufen zu lernen und das Angebot eventuell auszuweiten. Zuvor war der Quarter Pounder der größte Burger im Sortiment von McDonald's. Der neue Burger soll trotz seiner Größe preislich attraktiv bleiben.

The BIG ARCH is officially here!???? @McDonaldsCanada heard you loud and clear and brought a new bigger, burger to their menu for you burger lovers out there!????????



