Das sind die gefährlichsten Städte der Welt

Die venezolanische Hauptstadt Caracas ist laut einem Ranking der Research-Firma Numbeo die gefährlichste Stadt der Welt. Dahinter folgen Pretoria in Südafrika, San Pedro Suka in Honduras und Port Moresby auf Papua-Neuguinea. Wien liegt in diesem 396 Städte umfassenden Ranking auf dem 359. Platz, Graz als zweite österreichische Stadt auf Platz 348. Am sichersten gelten Doha, Abu Dhabi und Taipeh.