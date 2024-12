Deutschland: Erste Umfrage nach Magdeburg

So würde Deutschland nach Magdeburg wählen

Am Freitag raste Taleb A. mit einem Auto in eine Menschenmenge am Magdeburger Weihnachtsmarkt und tötete dabei fünf Menschen. Die Stimmung in Deutschland ist nach dem Attentat polarisiert, der Terror-Anschlag wirkt sich aber kaum auf die Umfrageergebnisse aus.

Wie eine aktuelle INSA-Umfrage für BILD zeigt, verliert die Union aus CDU und CSU einen halben Prozentpunkt, liegt aber weiterhin klar mit 31 Prozent in Führung. Während die AfD stabil auf 19,5 Prozent kommt, verliert auch die Kanzlerpartei SPD leicht und kommt nun auf 16 Prozent. Auch FDP und BSW bleiben konstant.

Damit wäre eine Große Koalition aus Union und SPD rechnerisch ebenso möglich wie eine sogenannte Jamaika-Koalition aus CDU/CSU, Grüne und FDP. Schwarz-Grün hätte hingegen aktuell keine Mehrheit.