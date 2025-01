Deutschland: Umfrage-Schock für Kanzler Scholz

Sieben Wochen vor der Bundestagswahl bleibt die Union in Deutschland laut einer neuen Insa-Umfrage für die "Bild am Sonntag" weiter klar in Führung.

CDU/CSU kommen wie in der Vorwoche auf 31 Prozent. Die SPD verliert einen Prozentpunkt und kommt auf 16 Prozent. Die Grünen legen einen Punkt auf 13 Prozent zu. Die AfD verharrt bei 20, das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) bei sieben Prozentpunkten. Die FDP stagniert bei vier Prozent, die Linke kommt auf drei Prozent. FDP und Linke müssen zittern FDP und Linke wären somit unter der Fünf-Prozent-Hürde für den Einzug in den Deutschen Bundestag, außer es gelänge eine der beiden Parteien in mindestens drei Wahlkreisen die meisten Erststimmen auf sich zu vereinigen. Rein rechnerisch wären somit eine Koalition von CDU/CSU sowohl mit der SPD als auch den Grünen möglich. Eine Koalition mit der zum Teil rechtsextremen AfD hatte CDU-Chef Friedrich Merz stets ausgeschlossen. Für den INSA-Sonntagstrend im Auftrag der "Bild am Sonntag" wurden vom 30. Dezember 2024 bis 3. Jänner 2025 insgesamt 1.201 Bürgerinnen und Bürger in Deutschland befragt. Die maximale statistische Fehlertoleranz liegt bei +/- 2,9 Prozentpunkten.