Deutscher Umfrage-Hammer: Drei Parteien fliegen aus dem Bundestag!

Union und SPD legen leicht zu und diese Parteien würden aktuell aus dem Bundestag fliegen.

Union und SPD haben bei der ersten Forsa-Umfrage in diesem Jahr leicht zugelegt.

Im RTL/ntv-Trendbarometer kommen CDU und CSU in der Frage nach der Wählergunst der Deutschen auf 32 Prozent (plus eins), die SPD erreicht 17 Prozent (plus eins), während die Grünen mit zwölf und die Linken mit drei Prozent jeweils einen Prozentpunkt verlieren. Die AfD bleibt mit 19 Prozent zweitstärkste Kraft. Die FDP liegt weiter bei drei und das BSW bei vier Prozent.

Zusammen schaffen sie 10 Prozent

Die sonstigen kleineren Parteien erreichen zusammen zehn Prozent. Damit könnte eine Regierung schon eine Mehrheit im Bundestag mit rund 40 Prozent der Stimmen erreichen. Bei der sogenannten Kanzlerpräferenz liegt Unions-Kandidat Friedrich Merz mit 26 Prozent deutlich vor Robert Habeck (Grüne) mit 22 und Kanzler Olaf Scholz (SPD) mit 16 Prozent. Gewählt wird der neue Bundestag am 23. Februar.