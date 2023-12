"Teures Magazin" - SPÖ attackiert Gewessler

Die SPÖ wittert in einem aufwendigen Magazin des Klimafonds eine PR-Aktion der Ministerin.

Auf Klimaministerin Leonore Gewessler kommen wieder einmal unangenehme Fragen zu – die SPÖ wittert Geldverschwendung im Klimafonds. Grund ist das nicht unaufwendig gestaltete Magazin des Klimafonds mit dem originellen Titel „VORBUILDER – Das Magazin des Klima- und Energiefonds“. „Die Erstellung des Magazins wirkt aufwendig und laut Impressum war für die Umsetzung nicht überwiegend das fünfköpfige PR-Team des Klima- und Energiefonds zuständig, sondern vor allem Externe“, schreibt SPÖ-Klimasprecherin Julia Herr.

Das Klimafonds-Magazin "Vorbuilder" mit der Schauspielerin Julia Strauss am Cover. © oe24 ×

So sei die Umsetzung an eine Werbeagentur gegangen – die SPÖ stellt insgesamt 21 Fragen, von den dem Kosten des Magazins bis zur Auflage.

Klimaministerin Gewessler lobt die eigene Politik in den höchsten Tönen. © oe24 ×

Tatsächlich findet sich in der ersten Nummer, die Schauspielerin Ursula Strauss am Cover hat, auch ein Gastkommentar der Ministerin, die den Ausbau der Photovoltaik – also ihre eigene Politik – überschwänglich lobt.