Drei Menschen im Westerwald getötet - Täter auf der Flucht

Die deutsche Polizei hat das Dorf komplett abgeriegelt.

Im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz sind drei Menschen Opfer eines Verbrechens geworden. Sie wurden am Sonntagmorgen tot in Weitefeld im Kreis Altenkirchen gefunden, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Koblenz sagte. Nach einem mutmaßlichen Täter werde gesucht. Für die Bevölkerung bestehe "keine konkrete Gefahr", sagte der Sprecher.

Zuvor hatte das Polizeipräsidium erklärt, in einem Wohnanwesen in Weitefeld sei es zu einem "Kapitaldelikt" gekommen. Die Polizei bat darum, in dem Bereich keine Anhalter mitzunehmen. Die Anrainer sollten zudem vorsorglich Fenster und Türen geschlossen halten, sagte der Sprecher. Einsatzkräfte seien vor Ort, die Ermittlungen dauerten an.

Weitefeld gehört zur Verbandsgemeinde Daaden Herdorf im Kreis Altenkirchen und hat rund 2.200 Einwohnerinnen und Einwohner.