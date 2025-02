Nächste Messerattacke: Junge Frau lebensgefährlich verletzt

Polizeibekannter Deutscher (43) griff junge Frau auf Bahnhof an

Ein 43-Jähriger hat im norddeutschen Bundesland Niedersachsen eine junge Frau mit dem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Der polizeibekannte Deutsche habe am Sonntagnachmittag im Bereich des Bahnhofs in der Gemeinde Hodenhagen mehrfach auf die 19-Jährige eingestochen, teilte die Polizei mit. Die Frau sei mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Der Angreifer sei am Tatort festgenommen worden. Zu den Hintergründen der Tat werde ermittelt, erklärte die Polizei.