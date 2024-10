Die EU plant jetzt ein Rauchverbot in Schanigärten

Die EU-Kommission will das Rauchen im Freien drastisch einschränken.

Die EU-Kommission will das Rauchen von Tabak weiter einschränken. Im Raum steht eine Neuregelung der Rauchverbotszonen an Bushaltestellen, in Freizeitparks, vor öffentlichen Gebäuden und den Outdoor-Flächen von Restaurants und Cafés.

Der Plan der EU ist klar: eine „rauchfreie Generation“ bis 2040. Inspiriert von Großbritannien, das das Rauchen vor Lokalen verbieten möchte. Hinter dem Vorstoß steht die alarmierende Zahl von 700.000 Tabak-Toten jährlich in der EU, viele davon durch Passivrauchen.

EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides betonte die Notwendigkeit, den Konsum von Tabakprodukten zu entnormalisieren. Schon an diesem Donnerstag sollen die Gesundheitsminister über die Empfehlungen der EU-Kommission beraten. Bis daraus eine konkrete Richtlinie wird, wird es zwar noch dauern – die Richtung soll aber klar sein. Auch 2009 gab es zunächst eine Empfehlung der EU-Kommission, viele dieser Punkte (z.B. Rauchverbot in Taxis oder Bussen) wurden dann in Folge auch umgesetzt.

Das empfiehlt die EU-Kommission © EU-Kommission ×

Die Wirte machen jedenfalls schon gegen mögliche neue Rauchverbote mobil und sprechen von einer Existenzbedrohung. Die EU dürfe nicht weiter die Freiheit der Bürger einschränken, so Gastro-Sprecher Mario Pulker.