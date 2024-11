Dieser Grüne will jetzt Kanzler werden

Die Partei steht bei 9 Prozent und er will Kanzler werden.

Seine Partei kämpft in den Umfragen um die prozentuelle Zweistelligkeit.

Das hindert ihn nicht daran, Kanzler werden zu wollen. Deutschland versinkt im Ampel-Chaos von SPD, Grünen und FDP. Vor wenigen Tagen hat SPD-Kanzler Olaf Scholz den liberalen Finanzminister entlassen, weil der sich weigerte, die im deutschen Grundgesetz verankerte Schuldenbremse aufzuweichen.

Wann gibt es Neuwahlen?

Die deutsche Ampel ist damit Geschichte. Neuwahlen stehen vor der Tür. Wann diese kommen sollen, ist noch unklar. Scholz will erst im Januar die Vertrauensfrage stellen, das hieße: Neuwahlen erst im März. Die Opposition will sofort Wahlen. Sofort heißt aber auch erst im Januar, anders geht es mit den Fristen nicht. Einer will nach den Wahlen dann Kanzler werden: Robert Habeck von den Grünen. Er hat sich nämlich schon selbst zum Kanzlerkandidaten ernannt. Seine Partei wird das auf dem nächsten Bundesparteitag dann freilich auch besiegeln. Dass die grüne Partei in den Umfragen bei 9 Prozent steht, schmälert die Ambitionen des Wirtschaftsministers nicht.