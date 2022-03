Disney spricht nicht mehr von Jungs und Mädchen

Man wolle so ein "einladenderes" Umfeld für jene Gäste schaffen, die sich nicht mit den traditionellen Geschlechterrollen identifizieren.

In einer Videokonferenz erklärte Vivian Ware, Disneys Managerin für Vielfalt und Integration, dass die Parkbesucher in Zukunft nicht mehr mit "Damen und Herren" oder "Jungen und Mädchen" begrüßt werden.

"Wir haben alle unsere Mitarbeiter diesbezüglich geschult. Jetzt wissen sie, dass es 'Hallo, alle' oder 'Hallo, Freunde' heißt", sagte Ware.

SCOOP: Disney diversity and inclusion manager Vivian Ware says the company has eliminated all mentions of "ladies," "gentlemen," "boys," and "girls" in its theme parks in order to create "that magical moment" for children who do not identify with traditional gender roles. pic.twitter.com/OWsGTUoeCA