Donald Trump plant Polit-Rache

Ein frustrierter Ex-Präsident will Abgeordnete stürzen, die ihn nicht verteidigten.

Palm Beach. Im Visier der Rachepläne von Donald Trump: Republikaner, die den Ex-Präsidenten wegen des Sturms seiner Anhänger aufs Kapitol (fünf Tote) verurteilt und sich beim Impeachment-Verfahren gegen ihn gestellt hatten, so Reports. Trump habe sich gut eingelebt im Resort Mar-a-Lago: Nach der Lektüre von Zeitungen und Morgenshows im TV geht er golfen, am Abend grüßt er Gäste. Doch er schäume weiter: wegen der Niederlage – und „Rhinozerossen“ in seiner Partei. Er will trachten, dass sie abgewählt werden. Mit einem Team an Polit-Strategen schmiedet er konkrete Rachepläne.

(bah)