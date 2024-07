Schock auf Mykonos: Monster-Welle verletzt zwei Urlauber

Ein rücksichtsloser Kapitän verursachte die Mega-Welle.

Mega-Schreck für Urlauber auf der Griechen-Insel Mykonos. Touristen badeten gerade gemütlich am Strand, als sich plötzlich eine Riesen-Welle näherte. Mehrere Urlauber wurden mit voller Wucht von der Monster-Welle erfasst und teilweise verletzt. Eine Frau bracht sich sogar zwei Rippen.

Grund für die außergewöhnlich hohe Welle am Aigos-Stefans-Strand war das rücksichtslose Verhalten eines Kapitäns, der mit seiner Fähre dem Stand viel zu nah kam. Die griechischen Behörden reagierten sofort und nahmen den Kapitän am Hafen von Rafinha in der Nähe von Athen fest.