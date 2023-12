Drei Tonnen geschmuggelter Zigaretten in Venetien konfisziert

An Bord eines aus Kärnten kommenden Sattelschleppers

Italienische Steuerfahnder haben in der Region Venetien am Mittwoch drei Tonnen geschmuggelte Zigaretten konfisziert. Die Schmuggelware wurde im Rahmen von Verkehrskontrollen bei der Überprüfung eines aus Kärnten kommenden Sattelschleppers beschlagnahmt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Zigaretten seien hinter einer Ladung Holzpaletten versteckt und eigentlich für die süditalienische Adria-Region Apulien bestimmt gewesen, hieß es.

Die tonnenschwere Ladung wurde zusammen mit der Zugmaschine und dem Sattelauflieger beschlagnahmt, die beiden Fahrer festgenommen. Die Festnahme erfolgte in der Nähe der Autobahnausfahrt Venedig Ost. Diese gilt als zentraler Knotenpunkt des überregionalen Straßennetzes, den jedes Jahr mehr als 3,5 Millionen Fahrzeuge passieren.