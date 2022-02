Dreizehn Frauen und Mädchen fallen in Brunnen und sterben

Drama in Indien: Die Abdeckung hatte während einer Hochzeitsfeier nachgegeben

Dreizehn Frauen und Mädchen sind während einer Hochzeitsfeier in Nordindien versehentlich in einen Brunnen gestürzt und gestorben. Die Opfer saßen am Mittwoch auf einer Eisenplatte, die den Brunnen abdeckte, als diese nachgab, sagte der Polizeibeamte Akhil Kumar am Donnerstag in Kushinagar im Bundesstaat Uttar Pradesh. Einem Bezirksrichter zufolge war der Brunnen alt und habe das Gewicht der Menschen nicht tragen können.

"Die Opfer fielen herunter und wurden von den Trümmern erschlagen", sagte der Richter. Indiens Premierminister Narendra Modi bezeichnete das Unglück auf Twitter als "herzzerreißend". Er erklärte: "Die örtliche Verwaltung leistet jede erdenkliche Hilfe."

Hochzeiten sind in Indien traditionell große Feste, deren verschiedene Zeremonien sich über mehrere Tage erstrecken. Immer wieder kommt es dabei zu Unfällen. Im Jahr 2017 starben im nordwestlichen Bundesstaat Rajasthan 24 Hochzeitsgäste, als eine Mauer während eines Sturms auf sie stürzte.