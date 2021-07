Drogen im Zulaufwasser: Lachse auf Koks rasten aus

Junge Lachse in einer Fischaufzuchtanlage in Deutschland legten ein rätselhaftes Verhalten an den Tag.

Der Fall war bereits im Sommer 2020 aufgetreten. Auf einer Fischfarm im Sauerland drehten die Tiere plötzlich durch. Daniel Fey, Leiter der Abteilung Fischereiökologie und Aquakultur, berichtete, dass die jungen Lachsen panisch versuchte, aus dem Becken zu springen. Mit Hilfe eines Analysegeräts wurden Wasserproben aus dem Zulaufwasser und dem Becken entnommen und überprüft: In geringen Mengen wurden Pestizide aus der Landwirtschaft und Medikamente aus Abwässern gefunden. Zwei ebenfalls entdeckte Stoffe erregten jedoch die Aufmerksamkeit der Experten: Kokain und sein Abbauprodukt Benzoylecgonin. Es ist nicht klar, wer das Medikament ins Wasser gebracht hat. Aber die gute Nachricht: Der Fische zeigten am nächsten Tag wieder ein normales Verhalten. Sie dürfen durch ihren Drogentrip keine bleibenden Schäden erlitten haben.