Ehemann bietet Mord-Haus auf Airbnb an

Kurz zuvor wurde Roberts Ehefrau Frances auf dem Luxus-Anwesen getötet.

Ein höchst brisanter Fall beschäftigt derzeit die Polizei in Australien. Frances Elizabeth Crawford wurde Ende Juli tot auf ihrem Anwesen im Lockyer Valley (Queensland) gefunden. Was zunächst nach einem tragischen Unfall aussah, entpuppte sich wenig später als Mord.

Verdächtigt wird Ehemann Robert, der an jenem Morgen auch den Notruf wählte. Der Pilot der australischen Air Force soll Medienberichten zufolge nicht nur zahlreiche Affären gehabt haben, sondern geriet auch mit seinem merkwürdigen Verhalten ins Visier der Ermittler. Der Witwer bot das Anwesen, auf dem seine Frau gestorben war, nur wenige Tage nach dem Mord bei Airbnb an. „Wunderschönes Luxushaus in abgeschiedener Buschlage. Es ist ein Buschparadies, Sie werden spüren, wie der Stress dahinschmilzt“, heißt es in der Anzeige.

© Airbnb ×

Die australischen Ermittler wandten sich nun an die Öffentlichkeit. „Wir sind davon überzeugt, dass es Leute gibt, die über Informationen verfügen, die für unsere Ermittlungen von Bedeutung sind“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Polizei interessiert sich vor allem für mögliche Affären des Piloten.