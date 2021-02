Eis-Bader nach zwei Stunden aus Wasser geborgen

Der Mann schlug ein Loch in das Eis des Sees und tauchte unter – offenbar fand er den Ausstieg nicht mehr. Nach zweieinhalb Stunden wurde er geborgen.

In einem Berliner Park ereignete sich das frostige Drama: Am Mittwochmorgen hat sich eine Gruppe Schwimmer bei minus acht Grad Celsius an einem zugefrorenen Teich getroffen. Sie schlugen Löcher in das Eis und tauchten in das ein Grad kalte und zweieinhalb Meter tiefe Gewässer ein. Doch einer kam nicht wieder an die Oberfläche.

Taucher, Boote und Drohne im Einsatz

Der Notruf ging kurz vor 9 Uhr bei der Feuerwehr ein. Über 50 Helfer suchten den unter dem Eis verschollenen Mann (43). Taucher, Such-Boote und sogar eine Drohne mit Wärmebildkamera waren im Einsatz.

Mann nach zweieinhalb Stunden noch am Leben

Nach zweieinhalb Stunden, um 11:25 Uhr, fand ein Taucher den unter dem Eis treibenden Mann. Das Unglaubliche: Ersthelfer stellten noch einen Puls fest, belebten ihn wieder und brachten ihn via Rettungswagen in eine Spezialklinik. Sein derzeitiger Gesundheitszustand ist unklar.

Eistaucher-Gruppe traf sich regelmäßig

Laut "Bild" habe sich die Gruppe, bestehend aus zwei Männern (43, 44) und zwei Frauen (21, 55) regelmäßig zum Eistauchen getroffen. Dabei versuchten sie von einem Loch im Eis zu einem anderen durchzutauchen.

Experte glaubt nicht an Erholung

Der Notfallmediziner Prof. Dietrich Andresen rät eher vom Eisbaden ab und sieht schwarz für den verunglückten Eistaucher. „An eine Erholung der gestörten Hirnfunktion ist nach einer zweieinhalbstündigen Zeit unter Wasser kaum zu denken", so der Kardiologe zur "Bild".