Eklige Überraschung im Cheeseburger

Kalifornier merkte schon beim ersten Bissen, dass etwas nicht stimmte.

Wie die Newsweek berichtet, kam es im kalifornischen Ventura beim Kauf einen Fast-Food-Burgers zu einem kuriosen - und vor allem ekligen - Fund. Der US-Amerikaner Nathan Wickstrum machte sich nach überstandener Erkältung auf zur nächsten McDonald's-Filiale, um sich zwei Cheeseburger und einen Milkshake zu genehmigen. Das gut gelaunte Personal am Schalter machte den Mann nicht gleich stutzig, was sich nur wenig später jedoch ändern sollte.

Produktpickerl im Burger

Noch am Weg nach Hause hielt Wickstrum an einer geregelten Kreuzung, wo er rasch zum ersten Burger griff und genussvoll hineinbiss. In dem Moment fiel ihm darin etwas Weißes auf, das er nicht gleich deuten konnte. Daheim angekommen, warf er dann einen genaueren Blick auf seinen Kauf. Offenkundig hatte das Verkaufspersonal versehentlich den Burger selbst mit einem Pickerl der Bestellung versehen und nicht die Verpackung.

© McDonald's ×

Entschuldigung von McDonald's blieb aus

Zurück in der Filiale, bot man dem 32-Jährigen an, den Kaufpreis rückzuerstatten, was er allerdings ablehnte - ebenso wie einen neuen Burger. Er wies die unfreundlich reagierende Filialleiterin lediglich an, mit dem Personal zu sprechen, künftig besser aufzupassen. Eine offizielle Entschuldigung seitens McDonald's, wie Wickstrum sie gefordert hatte, blieb bis heute aus.