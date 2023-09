Kind war bewusstlos aufgefunden und in Spital gebracht worden

Ein Zehnjähriger hat in einem Hotel in der englischen Küstenstadt Blackpool einen Stromschlag erlitten und ist an den Folgen gestorben. Das Kind wurde am Sonntag bewusstlos gefunden, meldete die Nachrichtenagentur PA am Freitag.

Der Bub sei in ein Krankenhaus gebracht worden und am Donnerstag verstorben. Die Verletzungen würden darauf schließen lassen, dass er eine hohe elektrische Spannung abbekommen habe, teilte die Lancashire Police der Nachrichtenagentur zufolge mit.