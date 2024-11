Enthüllt Whistleblower Beweise für außerirdische Intelligenz?

Schockierende Offenbarungen aus einen Whistleblower-Bericht weisen auf UFO-Bewegungen hin.

Ein kürzlich veröffentlichter Whistleblower-Bericht über das geheime US-UFO-Programm "Immaculate Constellation" hat erstaunliche Beweise für die Existenz von nicht-menschlicher Intelligenz (NHI) auf der Erde enthüllt. Das Programm, das UFO-Daten sammelt und analysiert, wurde ins Leben gerufen, um hochauflösende Aufnahmen, Augenzeugenberichte und Sensordaten über unbekannte Flugobjekte (UFOs) zu sammeln. Zu den Zeugenaussagen zählen fliegende Metallkugeln, UFOs, die das Zeitgefühl der Zeugen veränderten, sowie Aufnahmen von gigantischen UFOs, die von Satelliten erfasst wurden.

Der Bericht beschreibt zahlreiche seltsame Begegnungen, darunter ein UFO, das in der Nähe eines US-Flugzeugträgers erschien und eine "dynamische" Oberfläche hatte, die an die Oberfläche der Sonne erinnerte. Es zeigte sich auch ein UFO, das in niedriger Höhe über ein militärisches Gelände schwebte, Licht verzerrte und mysteriöse Symptome wie Kopfschmerzen bei den Zeugen verursachte. Zudem wurden "metallische Kugeln" aufgezeichnet, die mit extrem hoher Geschwindigkeit über den Ozean flogen und dabei Formen bildeten, die mit bekannten Luftfahrzeugen unvereinbar waren.

Laut dem Bericht hat die US-Regierung in den letzten Jahrzehnten eine Vielzahl an UFO-Daten und Technologien gesammelt, jedoch ohne das Wissen oder die Zustimmung des Kongresses. Der Whistleblower berichtete von einem "kriminellen Komplott" innerhalb der Exekutive, das die Öffentlichkeit im Dunkeln hält. Dies wurde im Rahmen einer Anhörung des US-Kongresses über unidentifizierte Luftphänomene (UAP) thematisiert, bei der Zeugen über die potenziellen Gefahren und Technologien berichteten, die hinter den UFOs stecken könnten.