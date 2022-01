ER gewann zum vierten Mal im Lotto

Mike Luciano darf sich bereits zum vierten Mal über einen Mega-Gewinn freuen.

Wie viel Glück kann ein einzelner Mensch eigentlich haben? Mike Luciano aus dem US-Bundesstaat Pennsylvania darf sich jedenfalls als echten Glückspilz bezeichnen. Der 55-Jährigen gewann nämlich gerade zum vierten Mal im Lotto.

In Summe schon 4,6 Millionen gewonnen

Luciano, der passenderweise den Spitznahmen Lucky trägt, durfte sich 1999 das erste Mal über 100.000 Dollar freuen. 2016 gewann er drei Millionen Dollar, mit denen er sich in seinem Heimatort eine Bar kaufte. 2020 kamen noch einmal 500.000 und nun eine Million Dollar dazu. In Summe hat Mike Luciano damit schon 4,6 Millionen Dollar gewonnen.

Seine Frau Shelly ist sich sicher: „„Er gewinnt, weil er so ein guter Mensch ist. Er hilft anderen, deshalb kommt das Glück zurück.“ Der Gewinner selbst sieht es ein wenig anders und mahnt andere, nicht so viel Geld für Lotto auszugeben. Niemand sollte tun, was ich tue. Ich möchte nicht, dass die Menschen denken, nur weil es mir passiert, dass auch sie gewinnen werden.“