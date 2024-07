× Erdrutsch und weiter Unwettergefahr in der Schweiz

Erst am Sonntagabend sollten die Niederschläge nachlassen

In den Schweizer Kantonen Graubünden und Tessin hat es das dritte Wochenende in Folge heftig geregnet. Im Südtessin sperrte die Polizei einen Autobahnabschnitt auf der Gotthardroute Richtung Norden vorübergehend, wie sie auf Twitter berichtete. Dort musste ein Hang gesichert werden, der abzurutschen drohte. Die A2 ist eine wichtige Nord-Süd-Verbindung, die von der deutschen Grenze bei Basel durch den Gotthardstraßentunnel bis nach Chiasso an der italienischen Grenze verläuft.

Auch die Zufahrtsstraße zum Tal Valle di Muggio wurde laut Feuerwehrangaben durch einen Erdrutsch verschüttet. Über Vermisste oder Verletzte gibt es keine Informationen. In dem Tal unweit der italienischen Grenze liegen neun kleine Dörfer.

Für das Tessin und Graubünden gilt bis Sonntagabend Gefahrenstufe drei von fünf. Die Behörden riefen die Menschen auf, sich von Gewässern und steilen Hängen fernzuhalten und nicht in Tiefseegewässer zu gehen, die bei Überschwemmungen schnell volllaufen könnten.

Erst am Sonntag Abend Entspannung in Sicht

Vor einer Woche waren durch Erdrutsche und Überflutungen durch angestaute Bergflüsse allein in der Region Maggiatal im Tessin sechs Menschen umgekommen. Vor zwei Wochen waren im Misoxtal in Graubünden vier Personen von Wassermassen fortgerissen worden. Nur eine konnte lebend geborgen werden.

Im Südtessin an der Grenze zu Italien fielen in 24 Stunden 110 Liter Regen pro Quadratmeter, davon 48 Liter innerhalb von zwei Stunden, wie der Wetterdienst MeteoSchweiz berichtete. Erst am Sonntagabend soll der Regen nachlassen. Auch in Graubünden regnete es heftig.

In der Region des Maggiatals brauchten einst Rettungskräfte vor dem neuen Regen neun Menschen mit Hubschraubern, um in Sicherheit zu kommen. Andere zogen vorübergehend zu Verwandten und Freunden.

Vor zwei Wochen war in Graubünden eine andere wichtige Autobahn, die A13 auf der San Bernardino-Route, nach heftigem Regen unterspült und teilweise fortgerissen worden. Das Bundesamt für Straßen hat je eine Spurschnellreparatur und am Freitag für den Verkehr freigegeben.