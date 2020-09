Erneut Feuer in Flüchtlingscamp Moria ausgebrochen

Der Brand sei im Norden des Camps ausgebrochen, der von den vorherigen Feuern verschont geblieben war.

Nach den verheerenden Bränden im Flüchtlingscamp Moria auf der Insel Lesbos, ist am Mittwoch erneut ein Feuer ausgebrochen, wie der staatliche Sender Greichenlands "ERT" berichtet.

Das Feuer soll im Norden des Camps ausgebrochen sein. Einige Zelte sind betroffen. Die Feuerwehr ist vor Ort und hat bereits Dutzende Flüchtlinge, darunter Familien und Kinder evakuiert.

Von dem neuen Feuer betroffen, ist nun der Teil, der von den ersten, verheerenden Bränden verschont geblieben war.

Bereits Feuer in der Nacht auf Mittwoch

In der Nacht auf Mittwoch ist das größte Flüchtlingslager Europas, das Camp Moria auf der griechischen Ägäisinsel Lesbos, durch mehrere Brände nahezu vollständig zerstört worden. In Panik flohen die mehr als 12.000 Insassen in der Nacht aus dem Camp Moria auf Lesbos, als plötzlich an mehreren Stellen des Camps Flammen aufloderten. In kürzester Zeit sprang das Feuer zwischen den Zelten und Wohncontainern über und breitete sich auf das gesamte Lager aus.

Am Morgen danach waren nur noch rauchende Trümmer zu sehen.

Dutzende Menschen streifen auf der Suche nach ihren Habseligkeiten durch die schwelenden Überreste. "Moria gibt es nicht mehr", sagt der Vize-Gouverneur der Insel, Aris Hatzikomninos. "Alles stand in Flammen, und wir konnten eine Massenflucht von Menschen beobachten, die ziel- und hilflos diese brennende Hölle zu verlassen versuchten", berichtet Marco Sandrone, der für Ärzte ohne Grenzen (MSF) in Moria arbeitete.

Bis zum Nachmittag wird nichts über Todesopfer bekannt, mehrere Menschen erlitten Rauchvergiftungen. Da das Feuer an mehreren Stellen ausbrach, wird Brandstiftung als Ursache vermutet. Der Vizechef des Zivilschutzes, Michalis Fratzeskos, sagt, Brandstifter hätten "sich starke Winde zunutze gemacht" und die Zelte in Brand gesteckt. "Es war vorsätzlich. Die Zelte waren leer", sagt Fratzeskos dem staatlichen Fernsehsender ERT. Eine offizielle Bestätigung für diese Vermutung gab es nicht.

Die Lage in dem völlig überfüllten Camp war extrem angespannt. Wenige Stunden vor dem Brand meldete das griechische Migrationsministerium 35 Corona-Infektionen, am Dienstagabend kam es dann nach Angaben der Nachrichtenagentur ANA zu Protesten von Bewohnern, die sich gegen die Quarantäne-Maßnahmen wehrten.