× Erotik-Star (23) getötet und nackt an Baum gefesselt

Traurige Gewissheit: Die beliebte Porno-Darstellerin Rina Arano ist tot.

Seit dem 5. Juni fehlte von Rina Arano jede Spur. Mehr als drei Wochen später nun die traurige Gewissheit: Die 23-jährige Japanerin wurde getötet – ihre Leiche wurde nackt an einem Baum gefesselt.

Ihr Date wurde festgenommen

Wie die Polizei mitteilte, wurde Arano in einem abgelegenen Wald in Hitachiota entdeckt. Ganz in der Nähe befindet das Haus von Hiroyuki S., der kurz vor Rinas Verschwinden Kontakt mit ihr hatte. Obwohl der 33-Jährige sämtliche Vorwürfe abstreitet, wurde er nun von der japanischen Polizei festgenommen.

Die Ermittler gehen davon aus, dass sich die beiden am 5. Juni am Bahnhof Mito getroffen haben, nachdem sie sich über Twitter Nachrichten geschickt hatten. Die Erotik-Darstellerin wurde dann offenbar entführt und schließlich brutal getötet.