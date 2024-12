Erste deutsche Regierung mit Wagenknecht-Partei steht

Die erste Regierung mit der Partei von Sahra Wagenknecht in Deutschland ist fix.

In Brandenburg kommt es zur Regierungsbeteiligung.

Die Landtagswahl im deutschen Brandenburg war im Herbst dieses Jahres eine von drei Ost-Wahlen, bei denen Sahra Wagenknecht und ihre neue Partei, das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), reüssieren konnte.

Hält die SPD im Amt

Ohne Wagenknecht geht es im Osten nicht. Die ehemalige Galionsfigur der Linkspartei ist Königsmacherin, so auch in Brandenburg, wo sie jetzt in einer Koalition mitregiert. Mit Hilfe Wagenknechts konnte sich SPD-Ministerpräsident Woidke im Amt halten und wurde jetzt im zweiten Wahlgang als Ministerpräsident bestätigt.