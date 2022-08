Erste US-Stadt führt Prügelstrafe an Schulen wieder ein

Im neuen Schuljahr dürfen Schüler mit Zustimmung der Eltern wieder geschlagen werden.

Während in Österreich Kinder seit 1974 nicht mehr von Lehrern geschlagen werden dürfen, kehrt die Prügelstrafe in den USA nun wieder zurück. Wie die "Washington Post" berichtet, erlaubt es der Schulbezirk in Cassville Lehrern ab dem kommenden Schuljahr wieder zum Teppichklopfer zu greifen, um Schüler zu bestrafen.

Die Kleinstadt (ca. 3.000 Einwohner) im Bundesstaat Missouri ließ bereits im Juni über Spanking abstimmen – eine Mehrheit der Eltern, Schüler und Lehrer stimmten dafür. Das Holzpaddel darf nun „in vernünftiger Form“ und mit dem Einverständnis der Eltern eingesetzt werden. Dabei darf es allerdings zu keinen Verletzungen kommen.

In 19 Staaten erlaubt

Wie in Europa wurde auch in den USA die Prügelstrafe in den 1970er Jahren weitestgehend abgeschafft, allerdings ist Spanking in 19 meist konservativen Staaten im Süden grundsätzlich erlaubt. Laut Supreme Court stellt die Anwendung von körperlicher Gewalt keinen Verstoß gegen die Verfassung dar.