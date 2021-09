Erster Charterflug vom Iran nach Kabul

Iran befürchtet Flüchtlingswelle aus Nachbarland.

Aus dem Iran ist am Mittwoch erstmals seit dem Machtwechsel in Afghanistan ein Charterflug Richtung Kabul gestartet. Eine Maschine der iranischen Fluggesellschaft Mahan brachte Medien zufolge 19 Passagiere von der ostiranischen Stadt Mashhad in die afghanische Hauptstadt. Nach der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban Mitte August hatte die zivile Luftfahrtbehörde des Iran Charterflüge nach Kabul eingestellt. Sie werden nun aber begrenzt wieder aufgenommen.

In der iranischen Regierung gibt es Differenzen über den Umgang mit den Taliban. Präsident Ebrahim Raisi fordert die Bildung einer umfassenden Regierung in Kabul, die alle politischen Gruppen im Land repräsentiert. Raisi wolle zwar Verhandlungen mit den Taliban, aber keine Minderheitsregierung unter deren Führung, hieß es. Im Gegensatz dazu stellten die Taliban vor einer Woche eine Übergangsregierung vor, darunter keine einzige Frau und niemand aus einer anderen politischen Gruppierung.

Zwischen dem Iran und Taliban gibt es neben politischen auch religiöse Differenzen. Für sunnitische Taliban-Extremisten war der schiitische Iran in der Vergangenheit stets ein religiöser Erzfeind.

Sorgen macht sich der Irans jedoch vor allem um eine erneute Flüchtlingswelle, wie 1979 nach der sowjetischen Invasion in Afghanistan. Damals flohen Millionen afghanische Flüchtlinge in den Iran. Wegen der Corona-Pandemie und der Wirtschaftskrise gilt es jedoch als eher unwahrscheinlich, dass die iranische Führung so etwas wieder erlaubt. An den Grenzübergängen wurden vorerst provisorische Pufferzonen eingerichtet, die afghanischen Flüchtlingen zumindest vorerst Schutz und Sicherheit bieten sollen.

Die Taliban in Afghanistan baten unterdessen Pakistan um die Wiederaufnahme der Passagierflüge zwischen den beiden Nachbarländern. Die afghanische Zivilluftfahrtbehörde habe einen entsprechenden Brief an die pakistanischen geschrieben, damit die Fluggesellschaften Ariana Afghan Airlines und Kam Air ihre Flüge wieder anbieten können, sagte ein Sprecher der pakistanischen Luftfahrtbehörde am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.

In dem Brief aus Afghanistan heißt es demnach, dass der internationale Flughafen von Kabul mit technischer und finanzieller Hilfe aus Katar repariert worden sei. Der kleine Golfstaat beherbergt seit Jahren das politische Büro der Taliban.

In dieser Woche landete ein Charterflug von Pakistan International Airlines (PIA) auf dem Flughafen - der erste Passagierflug, der die afghanische Hauptstadt seit der Taliban-Übernahme Mitte August erreichte. PIA, Kam und Ariana flogen vor der Taliban-Übernahme regelmäßig zwischen Kabul und der pakistanischen Hauptstadt Islamabad.

Es war zunächst nicht bekannt, ob Islamabad den Flugbetrieb zulassen wird. Pakistan hat die vor kurzem bekannt gegebene Übergangsregierung der Taliban nicht anerkannt.