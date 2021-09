EU-Parlamentspräsident mit Lungenentzündung im Krankenhaus

Sassoli laut Sprecher in gutem Zustand.

Der Präsident des EU-Parlaments, David Sassoli, ist mit einer Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert worden. "Er befindet sich in gutem Zustand", teilte eine Sprecherin am Montag mit. Die Einlieferung in die Klinik fand den Angaben zufolge bereits am Mittwoch statt.

Negative Tests

Bei Sassoli war vergangene Woche Fieber bemerkt worden, woraufhin er sich einem Antigen- und PCR-Tests unterzogen hatte. Beide Tests sind nach Angaben einer Sprecherin negativ ausgefallen. Der Arzt des Präsidenten hatte ihm empfohlen, sich einige Tage zu schonen. EU-Ratspräsident Charles Michel wünschte Sassoli im Kurznachrichtendienst Twitter am Montag eine schnelle Genesung.