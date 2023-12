EU setzt zwei Hamas-Führer auf "Terrorliste"

Die Europäische Union setzt zwei Anführer der radikalislamischen Hamas-Miliz auf ihre ''Terrorliste''.

Die Mitgliedsländer stimmten dem Schritt laut einer in Brüssel veröffentlichten Erklärung am Freitag zu. Damit reagiere die EU "auf die Bedrohung durch die Hamas und ihre brutalen und wahllosen Terroranschläge in Israel am 7. Oktober", hieß es in dem Text.

Betroffen sind demnach der militärische Hamas-Anführer Mohammed Deif und sein Stellvertreter Marwan Issa. Sie werden von der EU demnach mit einer Vermögenssperre belegt. Frankreich hatte das Vermögen von Deif bereits im November eingefroren.

Hamas-Militär-Chef Mohammed Deif. © Twitter

Vermögen wird eingefroren

Der EU-Erklärung zufolge werden die Gelder und sonstigen finanziellen Vermögenswerte der beiden in den Mitgliedstaaten eingefroren. Zudem ist es EU-Betreibern untersagt, ihnen Gelder und andere wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Diese Sanktionen gelten ab sofort.

Die EU betrachtet die Hamas ebenso wie die USA als "Terrororganisation". Am Montag befassen sich die EU-Außenminister in Brüssel mit dem Nahost-Krieg.