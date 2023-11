EU strebt militärische Partnerschaft mit Ägypten an

EU strebt Zugang zu US-Datenbanken an In der Diskussion um die Weitergabe von europäischen Bankdaten an die USA strebt nun die EU selbst einen Zugriff auf US-Datenbanken an. Wie EU-Justizkommissar Jacques Barrot am 30. Juli in Brüssel betonte, werde die EU bei einem "globalen und definitiven" Abkommen mit den USA auf "Reziprozität" setzen.