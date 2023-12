EU-Staaten und Europaparlament einigen sich auf Gesetzestexte

Das Asylsystem in der EU wird grundlegend reformiert. Nach jahrelangen Diskussionen verständigten sich Vertreter der EU-Staaten und des Europaparlaments final auf entsprechende Gesetzestexte, wie die spanische Ratspräsidentschaft und die EU-Kommission am Mittwoch in der Früh mitteilten. Ziel ist es, die irreguläre Migration in die EU einzudämmen.