Eurofighter fangen Kampfjets aus Russland ab!

Gleich vier Flugzeuge des Kreml werden von der deutsch-britischen Luftarmee verdrängt. Das könnte einen Gegenschlag von Wladimir Putin nach sich ziehen.

Zunächst reagierten am Freitag die russischen Kampfjets auf den hergestellten Funkkontakt nicht, so die deutsche Luftwaffe in einer offiziellen Stellungnahme. Dies ist jedoch kein Einzelfall, seit der Invasion in die Ukraine und den dadurch enorm verstärkten Spannungen werden immer wieder russische Flugzeuge im Luftraum der NATO gesichtet.

Danach fliegen die Eurofighter wieder zum angestammten Militärstützpunkt Ämari in Estland zurück. Die deutsche Luftwaffe ist dort gemeinsam mit der Royal Air Force stationiert.