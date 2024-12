Evakuierung: Malibu versinkt im Flammen-Meer

Ein Waldbrand gigantischen Ausmaßes bedroht die kalifornische Küstenstadt Malibu. "Franklin Fire" brach am Montagabend aus und hat bereits mehr als 730 Hektar Land zerstört. Videos in sozialen Medien zeigen Flammen und Rauch in unmittelbarer Nähe der Uni-Bibliothek von Pepperdine, in der sich Studenten mit Schutzmasken verschanzt haben. Die Universität reagierte umgehend und setzte alle Vorlesungen und Prüfungen vorerst aus.

Der US-Wetterdienst hat Alarmstufe Rot für weite Teile Südkaliforniens ausgerufen. Starke Winde und Trockenheit begünstigten die rasche Ausbreitung des Feuers, das bereits zu ersten Evakuierungen führte. Kalifornien kämpft in diesem Jahr schon mit ganzen einer Reihe von Waldbränden und Hitzewellen, welche die Bevölkerung vor harte Proben stellte.

The #franklinfire in Malibu is currently over 1,822+ acres. The fire started at 10:50pm on 12-9-24. The first arriving fire engine reported a 1 acre fire which quickly grew to 10 and then to 100 acres within minutes. The fire impacted Pepperdine College as students were told to… pic.twitter.com/kWvRHGxLA0